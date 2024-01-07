Азов показав роботу ударних дронів по ворожих позиціях

Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот

Полк "Азов" показав роботу роти БпЛа. На відео видно, як українські безпілотники знищують ворожу техніку.

Про це повідомляється на сторінці полку "Азов".

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Військові повідомили, що поразки позицій та техніки противника стали результатом використання FPV-дронів, наданих компанією "M-Tac".

"Починаючи з 2014 року, "M-Tac" постачала нам спорядження та екіпірування. Вони завжди були надійним тилом та підтримкою нашого підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Азовці також зазначили, що, попри поточні труднощі, діяльність компанії продовжує завдавати значної шкоди противнику.

"Ми зробимо все, щоб відшкодувати окупантам за всі завдані руйнування наших мирних міст, за наших загиблих та поранених людей", — уточнили в полку "Азов".

Нагадаємо, в умовах війни трапляються випадки, коли медичну допомогу потрібно надавати прямо на полі бою. Наприклад, бійці полку "Азов" переливають кров прямо під час ворожого штурму.

Додамо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив нагороди бійцям 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ. Серед нагород, якими нагородили військових, були нагрудні знаки та заохочувальні відзнаки.