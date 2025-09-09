Видео
Главная Армия Авиаудар россиян по Яровой — количество погибших возросло

Авиаудар россиян по Яровой — количество погибших возросло

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 14:43
Яровая — количество погибших после обстрела 9 сентября возросло
Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Из-за российского авиаудара по Яровой 9 сентября в Донецкой области количество погибших возросло до 23 человек. Еще 18 жителей поселка получили ранения.

Об этом сообщил начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев в эфире "Суспільне. Студия".

Читайте также:

Обстрел Яровой 9 сентября

Журавлев рассказал, что россияне ударили по поселку авиабомбой КАБ-250. По состоянию на 13:50 известно о 23 погибших. Большинство из них — это люди пенсионного возраста. Часть раненых эвакуировали в больницу в Славянске. Есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии.

"В 10:40 был прилет, КАБ-250 ориентировочно. Как раз было место попадания, где "Укрпочта" выдавала населению пенсию. В настоящее время погибли 23 человека и 18 раненых. Разное состояние. Есть трое тяжелых, остальные более-менее, повезли на Славянск стабилизировать", — сказал начальник Лиманской МВА.

Сейчас на месте попадания до сих пор работают спасатели, военные, полицейские и работники военной администрации, установить точное количество раненых и погибших от обстрела.

Напомним, Игорь Смелянский рассказал, что среди раненых в Яровой есть работница Укрпочты. Машина, которая приехала выдавать пенсии людям, стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными.

В то же время Владимир Зеленский показал последствия российского удара по пенсионерам в Донецкой области.

пенсионеры Донецкая область обстрелы война в Украине авиабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
