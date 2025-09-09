Ярова — кількість загиблих після обстрілу 9 вересня зросла

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Через російський авіаудар по Яровій 9 вересня у Донецькій області кількість загиблих зросла до 23 людей. Ще 18 жителів селища дістали поранення.

Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов в етері "Суспільне. Студія".

Реклама

Читайте також:

Обстріл Ярової 9 вересня

Журавльов розповів, що росіяни вдарили по селищі авіабомбою КАБ-250. Станом на 13:50 відомо про 23 загиблих. Більшість з них — це люди пенсійного віку. Частину поранених евакуювали до лікарні у Слов'янську. Є люди, які перебувають у важкому стані.

"О 10:40 був прильот, КАБ-250 орієнтовно. Якраз було місце влучання, де "Укрпошта" видавала населенню пенсію. На даний час загинули 23 людей і 18 поранених. Різний стан. Є троє важких, інші більш-менше, повезли на Слов'янськ стабілізувати", — сказав начальник Лиманської МВА.

Зараз на місці влучання досі працюють рятувальники, військові, поліцейські та працівники військової адміністрації, встановити точну кількість поранених та загиблих від обстрілу.

Нагадаємо, Ігор Смілянський розповів, що серед поранених в Яровій є працівниця Укрпошти. Автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.

Водночас Володимир Зеленський показав наслідки російського удару по пенсіонерах в Донецькій області.