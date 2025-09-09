Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Авіаудар росіян по Яровій — кількість загиблих зросла

Авіаудар росіян по Яровій — кількість загиблих зросла

Ua en ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 14:43
Ярова — кількість загиблих після обстрілу 9 вересня зросла
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Через російський авіаудар по Яровій 9 вересня у Донецькій області кількість загиблих зросла до 23 людей. Ще 18 жителів селища дістали поранення.

Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов в етері "Суспільне. Студія"

Реклама
Читайте також:

Обстріл Ярової 9 вересня

Журавльов розповів, що росіяни вдарили по селищі авіабомбою КАБ-250. Станом на 13:50 відомо про 23 загиблих. Більшість з них — це люди пенсійного віку. Частину поранених евакуювали до лікарні у Слов'янську. Є люди, які перебувають у важкому стані.

"О 10:40 був прильот, КАБ-250 орієнтовно. Якраз було місце влучання, де "Укрпошта" видавала населенню пенсію. На даний час загинули 23 людей і 18 поранених. Різний стан. Є троє важких, інші більш-менше, повезли на Слов'янськ стабілізувати", — сказав начальник Лиманської МВА. 

Зараз на місці влучання досі працюють рятувальники, військові, поліцейські та працівники військової адміністрації, встановити точну кількість поранених та загиблих від обстрілу.

Нагадаємо, Ігор Смілянський розповів, що серед поранених в Яровій є працівниця Укрпошти. Автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.

Водночас Володимир Зеленський показав наслідки російського удару по пенсіонерах в Донецькій області.

пенсіонери Донецька область обстріли війна в Україні авіабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації