Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление газодобычи

Ликвидация последствий атаки. Иллюстративное фото: МВД Украины

Российские войска во вторник, 11 февраля, нанесли третий удар по газовым объектам Украины. На их восстановление после атаки может уйти целый год.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире КИЇВ24 в среду, 12 февраля.

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"Это был третий удар по газодобыче за последние буквально три недели. Все три удара были довольно массированными и принесли, к сожалению, определенные повреждения", — сказал Харченко.

По его словам, главная проблема в том, что россияне сконцентрировались на ограничении способности украинской системы добывать газ. Существуют определенные элементы, которые содержат оборудование для повышения давления и абсолютно необходимы для того, чтобы добывать газ и поднимать его с глубины из скважины, доочищать, создавать необходимое давление и отправлять в газопроводную систему.

"Так вот они сконцентрировались на атаках таких объектов и, к сожалению, несколько было повреждено: компрессорные станции и машины, которые выполняют эту работу — их надо заказывать и довольно долго ждать", — отметил эксперт.

Харченко добавил, что по неофициальным оценкам Украина потеряла доступ к где-то 25% того газа, который добывался. А восстановление займет от месяца в лучшем случае до года и более.

Напомним, вчера из-за российской атаки на газовый объект в Украине применяли аварийные отключения света.

Ранее экс-глава Минэнерго Лана Зеркаль объяснила, как атаки РФ вредят газовым объектам Украины.