Росія атакувала газову інфраструктуру — застосовано відключення

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: Укренерго

Російські війська вранці у вівторок, 11 лютого, атакували Україну. Ворог спрямував свої удари на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

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Атака на енергооб'єкти

"Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", — йдеться у повідомленні.

За словами Галущенка, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи в Україні терміново застосовують заходи екстрених обмежень електроенергії.

Але щойно дозволить безпекова ситуація — будуть уточнюватись наслідки атаки. Міністр закликав стежити за офіційними повідомленнями та перебувати в укриттях.

Скриншот допису Галущенка

Нагадаємо, з 10 лютого в Україні застосовують обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.

А народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Вечір.LIVE заявив, що на об'єктах критичної інфраструктури збудовано 70 захисних споруд.