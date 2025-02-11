Россия атаковала газовую инфраструктуру — применены отключения

В Украине применяют экстренные отключения из-за атаки РФ
Российские войска утром во вторник, 11 февраля, атаковали Украину. Враг направил свои удары на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.
Атака на энергообъекты
"Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", — говорится в сообщении.
По словам Галущенко, с целью минимизации возможных последствий для энергетической системы в Украине срочно применяют меры экстренных ограничений электроэнергии.
Но как только позволит ситуация с безопасностью — будут уточняться последствия атаки. Министр призвал следить за официальными сообщениями и находиться в укрытиях.
Напомним, с 10 февраля в Украине применяют ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.
А народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Вечір.LIVE заявил, что на объектах критической инфраструктуры построено 70 защитных сооружений.
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