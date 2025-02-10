Росія атакувала Україну 83 дронами — скільки збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Російські війська в ніч проти понеділка, 10 лютого, атакували Україну за допомогою безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 10 лютого

Вночі ворог запустив 83 ударних БпЛА із Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи.

Станом 9:00 Сили ППО збили 61 безпілотник у небі над Київською, Харківською, Полтавською Сумською, Чернігівською, Кіровоградською Хмельницькою, Дніпропетровською, Запорізькою, Миколаївською та Херсонською областями.

Ще 22 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Водночас від російських атак постраждали населені пункти на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Кіровоградщині.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, увечері 9 лютого у Києві було чутно вибухи. Росія атакувала столицю ударними дронами.

А на Харківщині через російський удар пошкоджено приватні будинки, знеструмлено споживачів.