Россия атаковала Украину 83 дронами — сколько сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Российские войска в ночь на понедельник, 10 февраля, атаковали Украину с помощью беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 10 февраля

Ночью враг запустил 83 ударных БпЛА из Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Брянска и Приморско-Ахтарска. Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 9:00 Силы ПВО сбили 61 беспилотник в небе над Киевской, Харьковской, Полтавской Сумской, Черниговской, Кировоградской Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областями.

Еще 22 беспилотника-имитатора были локально потеряны. В то же время от российских атак пострадали населенные пункты на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине и Кировоградщине.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, вечером 9 февраля в Киеве были слышны взрывы. Россия атаковала столицу ударными дронами.

А на Харьковщине из-за российского удара повреждены частные дома, обесточены потребители.