Обстріл Херсонщини 9 лютого - поранення отримав поліцейський та його пес

Наслідки удару РФ по Херсону. Фото: МВС України

Вдень у неділю, 9 лютого, російські війська завдали удару по Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримали п’ятеро людей, серед яких правоохоронець, та службовий собака.

Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.

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Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: МВС України

Що відомо про наслідки атаки на Херсонщину

Внаслідок обстрілів постраждав поліцейський-кінолог разом зі службовою собакою.

Правоохоронця з вибуховою травмою, уламковими пораненнями рук та обличчя доправили до лікарні, а пса з уламковими пораненнями — до ветеринарної клініки.

Ще четверо людей, серед яких 11-річний хлопчик, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: МВС України

Нагадаємо, що в ніч проти 9 лютого пролунали вибухи у Херсоні.

4 лютого росіяни масовано обстріляли Херсонський та Бериславський райони. В результаті атаки поранення отримали цивільні люди.

Також 2 лютого окупанти обстріляли з авіації центр Херсона. Авіабомби запустили по житловій забудові міста, є постраждалі.