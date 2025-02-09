Обстріл Херсонщини 9 лютого - поранення отримав поліцейський та його пес

РФ вдарила по Херсону — постраждав поліцейський та службовий пес
Вдень у неділю, 9 лютого, російські війська завдали удару по Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримали п’ятеро людей, серед яких правоохоронець, та службовий собака.
Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.
Що відомо про наслідки атаки на Херсонщину
Внаслідок обстрілів постраждав поліцейський-кінолог разом зі службовою собакою.
Правоохоронця з вибуховою травмою, уламковими пораненнями рук та обличчя доправили до лікарні, а пса з уламковими пораненнями — до ветеринарної клініки.
Ще четверо людей, серед яких 11-річний хлопчик, отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо, що в ніч проти 9 лютого пролунали вибухи у Херсоні.
4 лютого росіяни масовано обстріляли Херсонський та Бериславський райони. В результаті атаки поранення отримали цивільні люди.
Також 2 лютого окупанти обстріляли з авіації центр Херсона. Авіабомби запустили по житловій забудові міста, є постраждалі.
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