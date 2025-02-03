Обстріл Херсонщини 2 лютого — фото наслідків атаки

Росіяни завдали смертельного удару по Херсонщині — фото наслідків
Росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Протягом минулої доби масовано обстріляли Херсонський та Бериславський райони. Гатили з артилерії, мінометів, БпЛА та авіації. Внаслідок атак є жертви серед цивільного населення та численні пошкодження інфраструктури.
Про це повідомила поліція Херсонської області в понеділок, 3 січня.
Наслідки обстрілів Херсонщини
Як зазначили у поліції, від ворожих обстрілів потерпали близько 15 населених пунктів. Внаслідок обстрілів пошкоджено понад 40 об'єктів:
- чотири багатоквартирних та 21 приватний будинки;
- об'єкти критичної інфраструктури;
- кафе;
- газопроводи;
- цивільні автомобілі;
- службовий автомобіль поліції;
- карета екстреної медичної допомоги;
- три господарських споруди;
- два гаражі та складське приміщення.
У Бериславі через атаку російського дрона 54-річний місцевий житель отримав вибухову травму та травматичну ампутацію гомілки. Двоє місцевих жителів постраждали через скид вибухівки з БпЛА в Антонівці. У Станіславі поранення отримала 35-річна жінка.
"Вдень у Текстильному російські військові цілеспрямовано атакували з дрона маршрутний автобус. Внаслідок скиду вибухівки транспортний засіб загорівся, отримали поранення п'ятеро пасажирів, серед яких двоє дітей віком 12 та 13 років", — повідомляють у поліції.
Також постраждав 34-річний херсонський поліцейський. Росіяни скинули на його службовий автомобіль вибухівку. Внаслідок артилерійського обстрілу житлових кварталів Харкова загинула 72-річна жінка та отримав поранення 50-річний чоловік.
Також росіяни атакували безпілотником автомобіль медиків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, також 2 лютого окупанти обстріляли з авіації центр Херсона. Авіабомби запустили по житловій забудові міста, є постраждалі.
Вранці 3 лютого у Херсоні знову лунали вибухи. Разом з тим, повітряна тривога у місті оголошена не була.
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