Обстріл Херсонщини 2 лютого — фото наслідків атаки

Маршрутний автобус, на який росіяни скинули вибухівку. Фото: Нацполіція

Росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Протягом минулої доби масовано обстріляли Херсонський та Бериславський райони. Гатили з артилерії, мінометів, БпЛА та авіації. Внаслідок атак є жертви серед цивільного населення та численні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомила поліція Херсонської області в понеділок, 3 січня.

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Наслідки обстрілів Херсонщини

Як зазначили у поліції, від ворожих обстрілів потерпали близько 15 населених пунктів. Внаслідок обстрілів пошкоджено понад 40 об'єктів:

чотири багатоквартирних та 21 приватний будинки;

об'єкти критичної інфраструктури;

кафе;

газопроводи;

цивільні автомобілі;

службовий автомобіль поліції;

карета екстреної медичної допомоги;

три господарських споруди;

два гаражі та складське приміщення.

Пошкоджене приміщення внаслідок обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

У Бериславі через атаку російського дрона 54-річний місцевий житель отримав вибухову травму та травматичну ампутацію гомілки. Двоє місцевих жителів постраждали через скид вибухівки з БпЛА в Антонівці. У Станіславі поранення отримала 35-річна жінка.

"Вдень у Текстильному російські військові цілеспрямовано атакували з дрона маршрутний автобус. Внаслідок скиду вибухівки транспортний засіб загорівся, отримали поранення п'ятеро пасажирів, серед яких двоє дітей віком 12 та 13 років", — повідомляють у поліції.

Горить маршрутний автобус на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Також постраждав 34-річний херсонський поліцейський. Росіяни скинули на його службовий автомобіль вибухівку. Внаслідок артилерійського обстрілу житлових кварталів Харкова загинула 72-річна жінка та отримав поранення 50-річний чоловік.

Пошкоджений внаслідок атаки автомобіль. Фото: Нацполіція

Також росіяни атакували безпілотником автомобіль медиків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, також 2 лютого окупанти обстріляли з авіації центр Херсона. Авіабомби запустили по житловій забудові міста, є постраждалі.

Вранці 3 лютого у Херсоні знову лунали вибухи. Разом з тим, повітряна тривога у місті оголошена не була.