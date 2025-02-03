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Росіяни завдали смертельного удару по Херсонщині — фото наслідків

3 лютого 2025 12:56
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Херсонщини 2 лютого — фото наслідків атаки
Маршрутний автобус, на який росіяни скинули вибухівку. Фото: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Протягом минулої доби масовано обстріляли Херсонський та Бериславський райони. Гатили з артилерії, мінометів, БпЛА та авіації. Внаслідок атак є жертви серед цивільного населення та численні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомила поліція Херсонської області в понеділок, 3 січня.

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Наслідки обстрілів Херсонщини

Як зазначили у поліції, від ворожих обстрілів потерпали близько 15 населених пунктів. Внаслідок обстрілів пошкоджено понад 40 об'єктів:

  • чотири багатоквартирних та 21 приватний будинки;
  • об'єкти критичної інфраструктури;
  • кафе;
  • газопроводи;
  • цивільні автомобілі;
  • службовий автомобіль поліції;
  • карета екстреної медичної допомоги;
  • три господарських споруди;
  • два гаражі та складське приміщення.
Пошкоджена будівля у центрі Херсона
Пошкоджене приміщення внаслідок обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

У Бериславі через атаку російського дрона 54-річний місцевий житель отримав вибухову травму та травматичну ампутацію гомілки. Двоє місцевих жителів постраждали через скид вибухівки з БпЛА в Антонівці. У Станіславі поранення отримала 35-річна жінка.

"Вдень у Текстильному російські військові цілеспрямовано атакували з дрона маршрутний автобус. Внаслідок скиду вибухівки транспортний засіб загорівся, отримали поранення п'ятеро пасажирів, серед яких двоє дітей віком 12 та 13 років", — повідомляють у поліції.

Росіяни атакували автобус на Херсонщині
Горить маршрутний автобус на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Також постраждав 34-річний херсонський поліцейський. Росіяни скинули на його службовий автомобіль вибухівку. Внаслідок артилерійського обстрілу житлових кварталів Харкова загинула 72-річна жінка та отримав поранення 50-річний чоловік.

Через обстріл Херсонщини пошкоджений автомобіль
Пошкоджений внаслідок атаки автомобіль. Фото: Нацполіція

Також росіяни атакували безпілотником автомобіль медиків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Херсонщини 3 лютого
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, також 2 лютого окупанти обстріляли з авіації центр Херсона. Авіабомби запустили по житловій забудові міста, є постраждалі.

Вранці 3 лютого у Херсоні знову лунали вибухи. Разом з тим, повітряна тривога у місті оголошена не була.

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