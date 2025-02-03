Обстрел Херсонщины 2 февраля — фото последствий атаки

Маршрутный автобус, на который россияне сбросили взрывчатку. Фото: Нацполиция

Россияне не прекращают обстреливать Херсонщину. За прошедшие сутки массированно обстреляли Херсонский и Бериславский районы. Били из артиллерии, минометов, БпЛА и авиации. В результате атак есть жертвы среди гражданского населения и многочисленные повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщила полиция Херсонской области в понедельник, 3 января.

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Последствия обстрелов Херсонщины

Как отметили в полиции, от вражеских обстрелов страдали около 15 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены более 40 объектов:

четыре многоквартирных и 21 частный дома;

объекты критической инфраструктуры;

кафе;

газопроводы;

гражданские автомобили;

служебный автомобиль полиции;

карета экстренной медицинской помощи;

три хозяйственных постройки;

два гаража и складское помещение.

Поврежденное помещение в результате обстрела Херсона. Фото: Нацполиция

В Бериславе из-за атаки российского дрона 54-летний местный житель получил взрывную травму и травматическую ампутацию голени. Двое местных жителей пострадали из-за сброса взрывчатки с БПЛА в Антоновке. В Станиславе ранения получила 35-летняя женщина.

"Днем в Текстильном российские военные целенаправленно атаковали с дрона маршрутный автобус. В результате сброса взрывчатки транспортное средство загорелось, получили ранения пятеро пассажиров, среди которых двое детей в возрасте 12 и 13 лет", — сообщают в полиции.

Горит маршрутный автобус на Херсонщине. Фото: Нацполиция

Также пострадал 34-летний херсонский полицейский. Россияне сбросили на его служебный автомобиль взрывчатку. В результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Харькова погибла 72-летняя женщина и получил ранения 50-летний мужчина.

Поврежденный в результате атаки автомобиль. Фото: Нацполиция

Также россияне атаковали беспилотником автомобиль медиков. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Нацполиция

Напомним, также 2 февраля оккупанты обстреляли из авиации центр Херсона. Авиабомбы запустили по жилой застройке города, есть пострадавшие.

Утром 3 февраля в Херсоне снова раздавались взрывы. Вместе с тем, воздушная тревога в городе объявлена не была.