Обстрел Херсонщины 2 февраля — фото последствий атаки

РФ нанесла смертельный удар по Херсонщине — фото последствий
Россияне не прекращают обстреливать Херсонщину. За прошедшие сутки массированно обстреляли Херсонский и Бериславский районы. Били из артиллерии, минометов, БпЛА и авиации. В результате атак есть жертвы среди гражданского населения и многочисленные повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщила полиция Херсонской области в понедельник, 3 января.
Последствия обстрелов Херсонщины
Как отметили в полиции, от вражеских обстрелов страдали около 15 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены более 40 объектов:
- четыре многоквартирных и 21 частный дома;
- объекты критической инфраструктуры;
- кафе;
- газопроводы;
- гражданские автомобили;
- служебный автомобиль полиции;
- карета экстренной медицинской помощи;
- три хозяйственных постройки;
- два гаража и складское помещение.
В Бериславе из-за атаки российского дрона 54-летний местный житель получил взрывную травму и травматическую ампутацию голени. Двое местных жителей пострадали из-за сброса взрывчатки с БПЛА в Антоновке. В Станиславе ранения получила 35-летняя женщина.
"Днем в Текстильном российские военные целенаправленно атаковали с дрона маршрутный автобус. В результате сброса взрывчатки транспортное средство загорелось, получили ранения пятеро пассажиров, среди которых двое детей в возрасте 12 и 13 лет", — сообщают в полиции.
Также пострадал 34-летний херсонский полицейский. Россияне сбросили на его служебный автомобиль взрывчатку. В результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Харькова погибла 72-летняя женщина и получил ранения 50-летний мужчина.
Также россияне атаковали беспилотником автомобиль медиков. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, также 2 февраля оккупанты обстреляли из авиации центр Херсона. Авиабомбы запустили по жилой застройке города, есть пострадавшие.
Утром 3 февраля в Херсоне снова раздавались взрывы. Вместе с тем, воздушная тревога в городе объявлена не была.
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