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РФ нанесла смертельный удар по Херсонщине — фото последствий

3 февраля 2025 12:56
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Херсонщины 2 февраля — фото последствий атаки
Маршрутный автобус, на который россияне сбросили взрывчатку. Фото: Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор

Россияне не прекращают обстреливать Херсонщину. За прошедшие сутки массированно обстреляли Херсонский и Бериславский районы. Били из артиллерии, минометов, БпЛА и авиации. В результате атак есть жертвы среди гражданского населения и многочисленные повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщила полиция Херсонской области в понедельник, 3 января.

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Последствия обстрелов Херсонщины

Как отметили в полиции, от вражеских обстрелов страдали около 15 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены более 40 объектов:

  • четыре многоквартирных и 21 частный дома;
  • объекты критической инфраструктуры;
  • кафе;
  • газопроводы;
  • гражданские автомобили;
  • служебный автомобиль полиции;
  • карета экстренной медицинской помощи;
  • три хозяйственных постройки;
  • два гаража и складское помещение.
Пошкоджена будівля у центрі Херсона
Поврежденное помещение в результате обстрела Херсона. Фото: Нацполиция

В Бериславе из-за атаки российского дрона 54-летний местный житель получил взрывную травму и травматическую ампутацию голени. Двое местных жителей пострадали из-за сброса взрывчатки с БПЛА в Антоновке. В Станиславе ранения получила 35-летняя женщина.

"Днем в Текстильном российские военные целенаправленно атаковали с дрона маршрутный автобус. В результате сброса взрывчатки транспортное средство загорелось, получили ранения пятеро пассажиров, среди которых двое детей в возрасте 12 и 13 лет", — сообщают в полиции.

Росіяни атакували автобус на Херсонщині
Горит маршрутный автобус на Херсонщине. Фото: Нацполиция

Также пострадал 34-летний херсонский полицейский. Россияне сбросили на его служебный автомобиль взрывчатку. В результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Харькова погибла 72-летняя женщина и получил ранения 50-летний мужчина.

Через обстріл Херсонщини пошкоджений автомобіль
Поврежденный в результате атаки автомобиль. Фото: Нацполиция

Также россияне атаковали беспилотником автомобиль медиков. К счастью, обошлось без пострадавших.

Наслідки обстрілу Херсонщини 3 лютого
Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Нацполиция

Напомним, также 2 февраля оккупанты обстреляли из авиации центр Херсона. Авиабомбы запустили по жилой застройке города, есть пострадавшие.

Утром 3 февраля в Херсоне снова раздавались взрывы. Вместе с тем, воздушная тревога в городе объявлена не была.

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