Вибухи у Херсоні 3 лютого — у місті не оголошена тривога

У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зранку 3 лютого. Водночас повітряну тривогу в місті та області не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Херсоні 3 лютого
Близько 08:42 у Херсоні пролунали потужні вибухи, але повітряної тривоги в місті не оголошували.
За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Зараз повітряна тривога лунає лише у Сумській області.
Нагадаємо, 2 лютого росіяни обстріляли центр Херсона з авіації. Поранення отримали двоє людей.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський показав статистику обстрілів за тиждень. РФ атакувала українські міста ракетами, дронами та авіабомбами.
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