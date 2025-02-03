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У Херсоні пролунали вибухи

3 лютого 2025 08:46
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Херсоні 3 лютого — у місті не оголошена тривога
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Херсоні пролунали зранку 3 лютого. Водночас повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні 3 лютого

Близько 08:42 у Херсоні пролунали потужні вибухи, але повітряної тривоги в місті не оголошували.

вибухи в Херсоні 3 лютого
Скриншот допису моніторингового каналу

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

обстріли Херсона 3 лютого
Скриншот допису Повітряних сил

Зараз повітряна тривога лунає лише у Сумській області.

повітряна тривога в Україні 3 лютого
Повітряна тривога в Україні 3 лютого. Фото: alarm.in.ua

 Нагадаємо, 2 лютого росіяни обстріляли центр Херсона з авіації. Поранення отримали двоє людей. 

Крім того, Президент України Володимир Зеленський показав статистику обстрілів за тиждень. РФ атакувала українські міста ракетами, дронами та авіабомбами. 

Херсон вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні
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