Взрывы в Херсоне 3 февраля — в городе не объявлена тревога

В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели утром 3 февраля. В то же время воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне 3 февраля
Около 08:42 в Херсоне прогремели мощные взрывы, но воздушной тревоги в городе не объявляли.
За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Сейчас воздушная тревога звучит только в Сумской области.
Напомним, 2 февраля россияне обстреляли центр Херсона из авиации. Ранения получили два человека.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский показал статистику обстрелов за неделю. РФ атаковала украинские города ракетами, дронами и авиабомбами.
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