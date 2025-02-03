Взрывы в Херсоне 3 февраля — в городе не объявлена тревога

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Херсоне прогремели утром 3 февраля. В то же время воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне 3 февраля

Около 08:42 в Херсоне прогремели мощные взрывы, но воздушной тревоги в городе не объявляли.

Скриншот сообщения мониторингового канала

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас воздушная тревога звучит только в Сумской области.

Воздушная тревога в Украине 3 февраля. Фото: alarm.in.ua

Напомним, 2 февраля россияне обстреляли центр Херсона из авиации. Ранения получили два человека.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский показал статистику обстрелов за неделю. РФ атаковала украинские города ракетами, дронами и авиабомбами.