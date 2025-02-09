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РФ ударила по Херсону — пострадал полицейский и служебный пес

9 февраля 2025 14:48
Анастасия Писаненко - редактор
Обстрел Херсонщины 9 февраля - ранения получил полицейский и его пес
Последствия удара РФ по Херсону. Фото: МВД Украины
Анастасия Писаненко - редактор

Днем в воскресенье, 9 февраля, российские войска нанесли удар по Херсонщине. В результате атаки ранения получили пять человек, среди которых правоохранитель, и служебная собака.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

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Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины

Что известно о последствиях атаки на Херсонщину

В результате обстрелов пострадал полицейский-кинолог вместе со служебной собакой.

Правоохранителя со взрывной травмой, осколочными ранениями рук и лица доставили в больницу, а пса с осколочными ранениями — в ветеринарную клинику.

Еще четыре человека, среди которых 11-летний мальчик, получили ранения различной степени тяжести.

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Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины

Напомним, что в ночь на 9 февраля прогремели взрывы в Херсоне.

4 февраля россияне массированно обстреляли Херсонский и Бериславский районы. В результате атаки ранения получили гражданские люди.

Также 2 февраля оккупанты обстреляли из авиации центр Херсона. Авиабомбы запустили по жилой застройке города, есть пострадавшие.

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