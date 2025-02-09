Обстрел Херсонщины 9 февраля - ранения получил полицейский и его пес

РФ ударила по Херсону — пострадал полицейский и служебный пес
Днем в воскресенье, 9 февраля, российские войска нанесли удар по Херсонщине. В результате атаки ранения получили пять человек, среди которых правоохранитель, и служебная собака.
Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.
Что известно о последствиях атаки на Херсонщину
В результате обстрелов пострадал полицейский-кинолог вместе со служебной собакой.
Правоохранителя со взрывной травмой, осколочными ранениями рук и лица доставили в больницу, а пса с осколочными ранениями — в ветеринарную клинику.
Еще четыре человека, среди которых 11-летний мальчик, получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, что в ночь на 9 февраля прогремели взрывы в Херсоне.
4 февраля россияне массированно обстреляли Херсонский и Бериславский районы. В результате атаки ранения получили гражданские люди.
Также 2 февраля оккупанты обстреляли из авиации центр Херсона. Авиабомбы запустили по жилой застройке города, есть пострадавшие.
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