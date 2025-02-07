Зеркаль відповіла, як атаки РФ вплинули на газові об'єкти в Україні

Ексрадниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Фото: скриншот з відео

Колишня радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла, що удари Росії по українських енергооб'єктах вплинула на зберігання газу в наших підземних сховищах. Також це негативно впливає на фінансові показники.

Про це Зеркаль сказала в інтерв'ю для DW.

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"Вони почали атаки на газосховища ще минулого року, і наші газові сховища, які також знаходяться на заході, зазнають постійних атак. На щастя, газ зберігається глибоко під землею, тому їхні удари шкодять наземній інфраструктурі, яка поновлюється, але це також має певний вплив на нашу можливість з викачки газу", — сказала Зеркаль.

За її словами, якщо є пошкодження, то по-перше, зменшується можливість щодо того, скільки ми можемо діставати з наших підземних сховищ. А по-друге — це значно вплинуло на рішення європейських трейдерів щодо зберігання свого газу в наших підземних сховищах.

І, звичайно, це також мало негативний вплив і на фінансові показники, і на наші можливості зі зберігання газу в підземних сховищах, а отже, тієї кількості, яку ми можемо діставати звідти кожної доби.

Нагадаємо, Нафтогаз почав закуповувати газ за вдвічі вищими цінами, ніж це можна було зробити влітку.

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