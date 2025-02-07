Зеркаль ответила, как атаки РФ повлияли на газовые объекты в Украине

Экс-советник министра энергетики Елена Зеркаль. Фото: скриншот из видео

Бывший советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала, что удары России по украинским энергообъектам повлияла на хранение газа в наших подземных хранилищах. Также это негативно влияет на финансовые показатели.

Об этом Зеркаль сказала в интервью для DW.

Читайте также:

Украинские газохранилища

"Они начали атаки на газохранилища еще в прошлом году, и наши газовые хранилища, которые также находятся на западе, подвергаются постоянным атакам. К счастью, газ хранится глубоко под землей, поэтому их удары вредят наземной инфраструктуре, которая восстанавливается, но это также имеет определенное влияние на нашу возможность по выкачке газа", — сказала Зеркаль.

По ее словам, если есть повреждения, то, во-первых, уменьшается возможность относительно того, сколько мы можем доставать из наших подземных хранилищ. А во-вторых — это значительно повлияло на решение европейских трейдеров по хранению своего газа в наших подземных хранилищах.

И, конечно, это также имело негативное влияние и на финансовые показатели и на наши возможности по хранению газа в подземных хранилищах, а следовательно, того количества, которое мы можем доставать оттуда каждые сутки.

Напомним, Нафтогаз начал закупать газ по вдвое более высоким ценам, чем это можно было сделать летом.

Также в материале Новини.LIVE рассказали, что происходит в ГТС Украины и хватит ли газа на отопительный сезон.