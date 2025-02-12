Стало відомо, скільки часу знадобиться на відновлення газовидобутку

Ліквідація наслідків атаки. Ілюстративне фото: МВС України

Російські війська у вівторок, 11 лютого, завдали третього удару по газових об'єктах України. На їх відновлення після атаки може піти цілий рік.

Про це заявив директора Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі КИЇВ24 у середу, 12 лютого.

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"Це був третій удар по газовидобутку за останні буквально три тижні. Всі три удари були доволі масованими і принесли, на жаль, певні пошкодження", — сказав Харченко.

За його словами, головна проблема в тому, що росіяни сконцентрувалися на обмеженні здатності української системи видобувати газ. Існують певні елементи, які містять обладнання для підвищення тиску і абсолютно необхідні для того, аби видобувати газ і підіймати його з глибини зі свердловини, доочищувати, створювати необхідний тиск і відправляти в газогінну систему.

"Так от вони сконцентрувалися на атаках таких об'єктів і, на жаль, кілька було пошкоджено: компресорні станції і машини, які виконують цю роботу — їх треба замовляти та доволі довго чекати", — зазначив експерт.

Харченко додав, що за неофіційними оцінками Україна втратила доступ до десь 25% того газу, який видобувався. А відновлення займе від місяця в кращому випадку до року і більше.

Нагадаємо, вчора через російську атаку на газовий об'єкт в Україні застосовували аварійні відключення світла.

Раніше ексочільниця Міненерго Лана Зеркаль пояснила, як атаки РФ шкодять газовим об'єктам України.