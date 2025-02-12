Скільки ракет та дронів збила ППО — зведення Повітряних сил

Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Повітряне командування "Південь"

Російські загарбники в ніч проти середи, 12 лютого, атакували Україну ракетами та дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 12 лютого

Вночі ворог запустив сім балістичних ракет по Києву та Кривому Рогу: шість із Брянської області та одну — із Криму. Також росіяни застосували 123 дрони із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття російських ударів були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М та 71 безпілотника у небі над Харківською, Полтавською, Сумською, Київською, Черкаською, Чернігівською, Кіровоградською, Житомирською, Дніпропетровською, Херсонською та Миколаївською областями.

Ще 40 ворожих дронів були локаційно втрачені. Внаслідок ударів РФ постраждала Київщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Києві внаслідок ранкового балістичного удару загинула людина, є постраждалі.

Також ворог здійснив обстріл Нікополя та Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Там пошкоджено три багатоповерхові будинки та 33 автомобілі.