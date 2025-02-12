Сколько ракет и дронов сбила ПВО - сводка Воздушных сил

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Воздушное командование "Юг"

Российские захватчики в ночь на среду, 12 февраля, атаковали Украину ракетами и дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 12 февраля

Ночью враг запустил семь баллистических ракет по Киеву и Кривому Рогу: шесть из Брянской области и одну — из Крыма. Также россияне применили 123 дрона по направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

К отражению российских ударов были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М и 71 беспилотника в небе над Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областями.

Еще 40 вражеских дронов были локально потеряны. В результате ударов РФ пострадала Киевщина, Днепропетровщина, Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Киеве в результате утреннего баллистического удара погиб человек, есть пострадавшие.

Также враг совершил обстрел Никополя и Кривого Рога на Днепропетровщине. Там повреждены три многоэтажных дома и 33 автомобиля.