Обстрел Херсонщины — в ОВА показали последствия

Последствия удара РФ по многоэтажке в Херсоне. Фото: Александр Прокудин/Telegram

В субботу, 19 апреля, российские оккупанты атаковали Херсонщину — вражеский беспилотник попал в многоэтажку. Отметим, что обстрел произошел на фоне объявления Путиным "Пасхального перемирия".

Последствия атаки РФ на Херсонщину показал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Херсонщину 19 апреля. Фото: Прокудин/Telegram

Последствия атаки РФ на Херсонщину во время "Пасхального перемирия"

По информации главы ОВА, 19 апреля, около 18:00 в результате попадания 8-ми российских FPV-дронов загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона.

Кроме того, в 19:05 российский беспилотник попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт. В 19:12 — вражеский FPV-дрон ударил по Станиславу.

Скриншот сообщения Прокудина/Telegram

Таким образом, несмотря на объявленное Путиным так называемое "Пасхальное перемирие", российские оккупанты продолжают атаковать гражданское население Украины.

"Так выглядит российское "пасхальное перемирие" на Херсонщине: К сожалению, мы не наблюдаем никакого затишья. Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители. Это еще одно подтверждение того, что у россиян нет ничего святого. И верить словам оккупантов — значит подвергать себя опасности", — подчеркнул Прокудин.

Россияне атаковали Запорожье во время "Пасхального перемирия"

Скриншот Федорова/Telegram

Кроме Херсонщины, россияне также атаковали 19 апреля Запорожье, в результате чего мужчина получил ранения. Обстрел произошел около 20:00.

"Два часа назад в с. Приморское в результате атаки вражеского дрона получил ранения 42-летний мужчина. Его автомобиль поврежден", — сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ранее мы информировали, что россияне нанесли удар по многоэтажке в Херсоне в субботу, 19 апреля.

Заметим, что именно 19 апреля Путин объявил "Пасхальное перемирие", согласно которому армия РФ якобы останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.