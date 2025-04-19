Обстріл Херсону 19 квітня — окупанти вдарили по багатоповерхівці

Наслідки обстрілу Херсону 19 квітня. Фото: скриншот

Російські окупанти у суботу, 19 квітня, вдарили по багатоповерхівці в Херсоні. Це сталося після того, як Кремль оголосив про "великоднє перемирʼя".

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.

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Російські загарбники завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Внаслідок атаки розпочалася пожежа.

"Ось це таке пасхальне перемирʼя у Путіна, по-путінськи", — каже місцевий на відео.

Наразі детальна інформація невідома.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 19 квітня оголосив про "пасхальне перемирʼя" та тимчасове припинення бойових дій до 00:00 21 квітня.

Однак після його заяви окупанти запустили дрони у напрямку Києва. У столиці та області лунали потужні вибухи.