Обстріл Херсонщини — в ОВА показали наслідки

Наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

У суботу, 19 квітня, російські окупанти атакували Херсонщину — ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Зазначимо, що обстріл відбувся на тлі оголошення Путіним "Великоднього перемир'я".

Наслідки атаки РФ на Херсонщину показав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Херсонщину 19 квітня. Фото: Прокудін/Telegram

Наслідки атаки РФ на Херсонщину під час "Великоднього перемир'я"

За інформацією очільника ОВА, 19 квітня, близько 18:00 внаслідок влучання 8-ми російських FPV-дронів загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона.

Крім того, о 19:05 російський безпілотник влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт. О 19:12 — ворожий FPV-дрон вдарив по Станіславу.

Скриншот повідомлення Прокудіна/Telegram

Відтак, попри оголошене Путіним так зване "Великоднє перемир'я", російські окупанти продовжують атакувати цивільне населення України.

"Так виглядає російське "великоднє перемирʼя" на Херсонщині: На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що у росіян немає нічого святого. І вірити словам окупантів — значить наражати себе на небезпеку", — наголосив Прокудін.

Росіяни атакували Запоріжжя під час "Великоднього перемир'я"

Скриншот Федорова/Telegram

Окрім Херсонщини, росіяни також атакували 19 квітня Запоріжжя, внаслідок чого чоловік зазнав поранень. Обстріл стався близько 20:00.

"Дві години тому у с. Приморське внаслідок атаки ворожого дрона дістав поранень 42-річний чоловік. Його автівка пошкоджена", — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше ми інформували, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні у суботу, 19 квітня.

Зауважимо, що саме 19 квітня Путін оголосив "Великоднє перемир'я", згідно з яким армія РФ нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.