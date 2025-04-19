Вибухи в Херсоні вдень 19 квітня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи в Херсоні пролунали вдень 19 квітня. Однак повітряної тривоги там не оголошували.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні 19 квітня

Вибухи у місті було чутно близько 13:02.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ та у Херсонській обласній військовій адміністрації про загрозу не повідомляли. Наразі інформації щодо вибуху немає.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Херсону, завданого окупантами 17 квітня, у лікарні помер 16-річний підліток.

Крім того, російські окупанти вночі запускали дрони та ракети. Через атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.