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У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

19 квітня 2025 13:05
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Херсоні вдень 19 квітня — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Херсоні пролунали вдень 19 квітня. Однак повітряної тривоги там не оголошували.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи у місті було чутно близько 13:02.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ та у Херсонській обласній військовій адміністрації про загрозу не повідомляли. Наразі інформації щодо вибуху немає.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 19 квітня
Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Херсону, завданого окупантами 17 квітня, у лікарні помер 16-річний підліток

Крім того, російські окупанти вночі запускали дрони та ракети. Через атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.

війна Херсон вибух обстріли повітряна тривога
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