Вибухи в Херсоні вдень 19 квітня — яка загроза

У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи в Херсоні пролунали вдень 19 квітня. Однак повітряної тривоги там не оголошували.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Херсоні 19 квітня
Вибухи у місті було чутно близько 13:02.
У Повітряних силах ЗСУ та у Херсонській обласній військовій адміністрації про загрозу не повідомляли. Наразі інформації щодо вибуху немає.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Херсону, завданого окупантами 17 квітня, у лікарні помер 16-річний підліток.
Крім того, російські окупанти вночі запускали дрони та ракети. Через атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.
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