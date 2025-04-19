Взрывы в Херсоне днем 19 апреля - какая угроза

В Херсоне прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Херсоне прогремели днем 19 апреля. Однако воздушной тревоги там не объявляли.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Херсоне 19 апреля
Взрывы в городе были слышны около 13:02.
В Воздушных силах ВСУ и в Херсонской областной военной администрации об угрозе не сообщали. Сейчас информации о взрыве нет.
Карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, в результате авиаудара по Херсону, нанесенного оккупантами 17 апреля, в больнице умер 16-летний подросток.
Кроме того, российские оккупанты ночью запускали дроны и ракеты. Из-за атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донецкая область и Запорожье.
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