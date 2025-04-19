Взрывы в Херсоне днем 19 апреля - какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Херсоне прогремели днем 19 апреля. Однако воздушной тревоги там не объявляли.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Херсоне 19 апреля

Взрывы в городе были слышны около 13:02.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ и в Херсонской областной военной администрации об угрозе не сообщали. Сейчас информации о взрыве нет.

Карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в результате авиаудара по Херсону, нанесенного оккупантами 17 апреля, в больнице умер 16-летний подросток.

Кроме того, российские оккупанты ночью запускали дроны и ракеты. Из-за атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донецкая область и Запорожье.