В Кривом Роге завершили поисковые работы — что известно

Последствия атаки. Фото: Суспільне

Российские военные вечером в среду, 5 марта, нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших и 32 раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в четверг, 6 марта.

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"В Кривом Роге на месте ракетного удара поисково-спасательные работы завершены", — говорится в сообщении.

Всего из-за атаки на город погибли четыре человека и пострадали 32 мирных жителя, среди которых двое — дети 13 и 17 лет.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

А врач медицинского учреждения Кривого Рога, куда доставили пострадавших, рассказал в комментарии "Еспресо" о характере травм, которые получили жители.

По его словам, всего после атаки на отель госпитализировали 13 человек в возрасте от 20 до 60 лет, из которых восемь "тяжелые" и пятеро находятся в реанимации.

"Двух сейчас оперируют, третьего тоже будут оперировать. Все практически до этого были прооперированы, раны обработаны, какие обломки можно было достать — достали. Минно-взрывные ранения, у всех одно и то же. Включая акубаротравмы, сотрясения головного мозга", — отметил врач.

Он добавил, что также у раненых есть переломы, а также частичные ампутации, обширные раны и открытые черепно-мозговые ранения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что накануне удара по гостинице в Кривом Роге туда заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что 7 марта будет объявлен день траура по жертвам баллистического удара.