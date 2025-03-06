Удар по готелю в Кривому Розі 5 березня — загинуло четверо людей

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: REUTERS

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю 5 березня. Російські війська атакували місто балістичними ракетами.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у четвер, 6 березня.

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Наслідки удару по Кривому Рогу 5 березня

"На жаль, у реанімації помер чоловік, 43 роки. Стан був найважчий, лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям", — розповів Вілкул.

Таким чином, кількість жертв ворожої терористичної атаки зросла до чотирьох.

Скриншот допису Олександра Вілкула

Крім того, голова Ради оборони міста повідомив, що 7 березня у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої атаки.

Скриншот допису Олександра Вілкула

Нагадаємо, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали понад 30 людей, 14 із них у важкому стані.