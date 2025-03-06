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У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих через атаку РФ

6 березня 2025 09:01
Карина Приходько - Редактор
Удар по готелю в Кривому Розі 5 березня — загинуло четверо людей
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю 5 березня. Російські війська атакували місто балістичними ракетами. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у четвер, 6 березня. 

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Наслідки удару по Кривому Рогу 5 березня

"На жаль, у реанімації помер чоловік, 43 роки. Стан був найважчий, лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям", — розповів Вілкул.

Таким чином, кількість жертв ворожої терористичної атаки зросла до чотирьох.

удар по Кривому Рогу 5 березня
Скриншот допису Олександра Вілкула

Крім того, голова Ради оборони міста повідомив, що 7 березня у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої атаки. 

день жалоби в Кривому Розі
Скриншот допису Олександра Вілкула

Нагадаємо, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали понад 30 людей, 14 із них у важкому стані.  

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