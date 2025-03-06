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В Кривом Роге снова возросло количество погибших из-за атаки РФ

6 марта 2025 09:01
Карина Приходько - Редактор
Удар по гостинице в Кривом Роге 5 марта — погибли четыре человека
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

В Кривом Роге возросло количество погибших в результате удара по гостинице 5 марта. Российские войска атаковали город баллистическими ракетами.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в четверг, 6 марта.

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Последствия удара по Кривому Рогу 5 марта

"К сожалению, в реанимации умер мужчина, 43 года. Состояние было тяжелейшее, врачи всю ночь боролись за его жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью", — рассказал Вилкул.

Таким образом, количество жертв вражеской террористической атаки возросло до четырех.

удар по Кривому Рогу 5 березня
Скриншот сообщения Александра Вилкула

Кроме того, председатель Совета обороны города сообщил, что 7 марта в Кривом Роге будет объявлен день траура по жертвам вражеской атаки.

день жалоби в Кривому Розі
Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге.

В результате вражеской атаки пострадали более 30 человек, 14 из них в тяжелом состоянии.

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