Удар по гостинице в Кривом Роге 5 марта — погибли четыре человека

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: REUTERS

В Кривом Роге возросло количество погибших в результате удара по гостинице 5 марта. Российские войска атаковали город баллистическими ракетами.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в четверг, 6 марта.

Читайте также:

Последствия удара по Кривому Рогу 5 марта

"К сожалению, в реанимации умер мужчина, 43 года. Состояние было тяжелейшее, врачи всю ночь боролись за его жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью", — рассказал Вилкул.

Таким образом, количество жертв вражеской террористической атаки возросло до четырех.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

Кроме того, председатель Совета обороны города сообщил, что 7 марта в Кривом Роге будет объявлен день траура по жертвам вражеской атаки.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге.

В результате вражеской атаки пострадали более 30 человек, 14 из них в тяжелом состоянии.