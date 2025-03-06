Обстріл Кривого Рогу 5 березня — кількість жертв зросла

Рятувальник розбирає завали на місці обстрілу в Кривому Розі. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Росіяни в середу, 5 березня, ракетами атакували Кривий Ріг. Кількість жертв обстрілу зросла: троє людей загинули, ще 31 — поранена.

Про це повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

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За словами Ситниченка, двоє чоловіків та жінка загинули внаслідок вчорашньої атаки на Кривий Ріг. Також відомо, що постраждала 31 людина, серед них — дитина.

"Майже всі постраждалі ушпиталені. 14 — у важкому стані. Решта — у стані середньої тяжкості. На місці продовжують чергувати медики та психологи", — зазначив начальник РВА.

Повідомлення Євгена Ситниченка. Фото: скриншот

Через обстріл пошкоджено близько 15 багатоквартирних будинків, будівля готелю та будинку культури, магазини та близько двох десятків автівок. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Вибите внаслідок обстрілу вікно. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Нагадаємо, обстріл Кривого Рогу відбувся ввечері 5 березня. Російські окупанти вдарили по місту балістикою.

Відомо, що Росія атакувала цивільний об'єкт у Кривому Розі. Ракети випустили просто по п'ятиповерховому готелю.