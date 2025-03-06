Обстріл Кривого Рогу 5 березня — кількість жертв зросла

Ракетний удар по Кривому Рогу — кількість загиблих зросла
Росіяни в середу, 5 березня, ракетами атакували Кривий Ріг. Кількість жертв обстрілу зросла: троє людей загинули, ще 31 — поранена.
Про це повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.
Кількість загиблих через обстріл Кривого Рогу зросла
За словами Ситниченка, двоє чоловіків та жінка загинули внаслідок вчорашньої атаки на Кривий Ріг. Також відомо, що постраждала 31 людина, серед них — дитина.
"Майже всі постраждалі ушпиталені. 14 — у важкому стані. Решта — у стані середньої тяжкості. На місці продовжують чергувати медики та психологи", — зазначив начальник РВА.
Через обстріл пошкоджено близько 15 багатоквартирних будинків, будівля готелю та будинку культури, магазини та близько двох десятків автівок. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Нагадаємо, обстріл Кривого Рогу відбувся ввечері 5 березня. Російські окупанти вдарили по місту балістикою.
Відомо, що Росія атакувала цивільний об'єкт у Кривому Розі. Ракети випустили просто по п'ятиповерховому готелю.
Читайте Новини.LIVE!