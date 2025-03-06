Обстрел Кривого Рога 5 марта — количество жертв возросло

Спасатель разбирает завалы на месте обстрела в Кривом Роге. Фото: Telegram/Евген Ситниченко

Россияне в среду, 5 марта, ракетами атаковали Кривой Рог. Количество жертв обстрела возросло: три человека погибли, еще 31 — ранен.

Об этом сообщил начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

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По словам Ситниченко, двое мужчин и женщина погибли в результате вчерашней атаки на Кривой Рог. Также известно, что пострадал 31 человек, среди них — ребенок.

"Почти все пострадавшие госпитализированы. 14 — в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней тяжести. На месте продолжают дежурить медики и психологи", — отметил начальник РВА.

Сообщение Евгения Ситниченко. Фото: скриншот

Из-за обстрела повреждены около 15 многоквартирных домов, здание гостиницы и дома культуры, магазины и около двух десятков автомобилей. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Выбитое в результате обстрела окно. Фото: Telegram/Евген Ситниченко

Напомним, обстрел Кривого Рога состоялся вечером 5 марта. Российские оккупанты ударили по городу баллистикой.

Известно, что Россия атаковала гражданский объект в Кривом Роге. Ракеты выпустили прямо по пятиэтажной гостинице.