Обстрел Кривого Рога 5 марта — количество жертв возросло

Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших возросло
Россияне в среду, 5 марта, ракетами атаковали Кривой Рог. Количество жертв обстрела возросло: три человека погибли, еще 31 — ранен.
Об этом сообщил начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.
Количество погибших из-за обстрела Кривого Рога возросло
По словам Ситниченко, двое мужчин и женщина погибли в результате вчерашней атаки на Кривой Рог. Также известно, что пострадал 31 человек, среди них — ребенок.
"Почти все пострадавшие госпитализированы. 14 — в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней тяжести. На месте продолжают дежурить медики и психологи", — отметил начальник РВА.
Из-за обстрела повреждены около 15 многоквартирных домов, здание гостиницы и дома культуры, магазины и около двух десятков автомобилей. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Напомним, обстрел Кривого Рога состоялся вечером 5 марта. Российские оккупанты ударили по городу баллистикой.
Известно, что Россия атаковала гражданский объект в Кривом Роге. Ракеты выпустили прямо по пятиэтажной гостинице.
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