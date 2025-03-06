У Кривому Розі завершили пошукові роботи — що відомо

Атака на Кривий Ріг — оновлені дані щодо жертв та поранених
Російські військові увечері в середу, 5 березня, завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі Дніпропетровської області. Станом на зараз відомо про четверо загиблих та 32 поранених.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у четвер, 6 березня.
Наслідки атаки на Кривий Ріг 5 березня
"У Кривому Розі на місці ракетного удару пошуково-рятувальні роботи завершено", — йдеться у повідомленні.
Загалом через атаку на місто загинули четверо людей та постраждали 32 мирних мешканці, серед яких двоє — діти 13 та 17 років.
А лікар медичного закладу Кривого Рогу, куди доставили постраждалих, розповів у коментарі "Еспресо" про характер травм, які дістали мешканці.
За його словами, загалом після атаки на готель ушпиталили 13 людей віком від 20 до 60 років, з яких вісім "важкі" та п'ятеро перебувають у реанімації.
"Двох зараз оперують, третього теж будуть оперувати. Всі практично до цього були прооперовані, рани оброблені, які уламки можна було дістати — дістали. Мінно-вибухові поранення, у всіх одне і те ж. Включно з акубаротравмами, струсами головного мозку", — зазначив лікар.
Він додав, що також у поранених є переломи, а також часткові ампутації, великі рани та відкриті черепно-мозкові поранення.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що напередодні удару по готелю в Кривому Розі туди заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій.
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що 7 березня буде оголошено день жалоби за жертвами балістичного удару.
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