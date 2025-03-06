Обстріл Кривого Рогу 5 березня — в готелі були волонтери

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Росіяни в середу, 5 березня, вдарили балістикою по готелі у Кривому Розі. Рятувальна операція тривала всю ніч. В готель перед ударом заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, перед тим, як Росія завдала удару по готелю в Кривому Розі, туди заселились волонтери. Серед них були громадяни України, Сполучених Штатів та Британії.

"Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким", — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що понад 30 людей були поранені внаслідок атаки. Їм надали необхідну допомогу. Через обстріл пошкоджено багато цивільних об'єктів навколо готелю.

"Рятувальники досі працюють на місці — усі служби. І я дякую всім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей. Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам "екстренки", та всім, від чиєї роботи залежить життя людей", — заявив глава держави.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Кривий Ріг ввечері 5 березня. Росіяни випустили балістику по одному з готелів міста.

Кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зросла. Відомо про чотирьох людей, яких вбили російські окупанти.