Обстрел Кривого Рога 5 марта — в отеле были волонтеры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Россияне в среду, 5 марта, ударили баллистикой по гостинице в Кривом Роге. Спасательная операция продолжалась всю ночь. В отель перед ударом заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, перед тем, как Россия нанесла удар по гостинице в Кривом Роге, туда заселились волонтеры. Среди них были граждане Украины, Соединенных Штатов и Великобритании.

"Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что более 30 человек были ранены в результате атаки. Им оказали необходимую помощь. Из-за обстрела повреждены многие гражданские объекты вокруг отеля.

"Спасатели до сих пор работают на месте — все службы. И я благодарю всех, кто эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей. Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам "экстренки", и всем, от чьей работы зависит жизнь людей", — заявил глава государства.

Напомним, оккупанты обстреляли Кривой Рог вечером 5 марта. Россияне выпустили баллистику по одному из отелей города.

Количество погибших в результате удара по Кривому Рогу возросло. Известно о четырех людях, которых убили российские оккупанты.