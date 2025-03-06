Обстрел Кривого Рога 5 марта — в отеле были волонтеры

Удар баллистикой по Кривому Рогу — Зеленский рассказал детали
Россияне в среду, 5 марта, ударили баллистикой по гостинице в Кривом Роге. Спасательная операция продолжалась всю ночь. В отель перед ударом заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу
По словам главы государства, перед тем, как Россия нанесла удар по гостинице в Кривом Роге, туда заселились волонтеры. Среди них были граждане Украины, Соединенных Штатов и Великобритании.
"Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким", — отметил Зеленский.
Президент сообщил, что более 30 человек были ранены в результате атаки. Им оказали необходимую помощь. Из-за обстрела повреждены многие гражданские объекты вокруг отеля.
"Спасатели до сих пор работают на месте — все службы. И я благодарю всех, кто эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей. Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам "экстренки", и всем, от чьей работы зависит жизнь людей", — заявил глава государства.
Напомним, оккупанты обстреляли Кривой Рог вечером 5 марта. Россияне выпустили баллистику по одному из отелей города.
Количество погибших в результате удара по Кривому Рогу возросло. Известно о четырех людях, которых убили российские оккупанты.
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