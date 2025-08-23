Российские обстрелы Донецкой области — какие последствия массированной атаки

Армия РФ массированно атаковала Донетчину — какие последствия
Российские оккупанты в течение суток массированно атаковали Донецкую область. В результате обстрелов два человека погибли, а семеро — получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и ГСЧС в Telegram в субботу, 23 августа.
Массированный обстрел Донецкой области
Полиция в течение 22 августа зафиксировала 2 086 российских ударов по линии фронта и жилому сектору. Известно, что под прицелом оккупантов находились 14 населенных пунктов.
По Константиновке российская армия нанесла 13 ударов бомбами, дронами и артиллерией. Там погибли два человека, еще двое получили ранения.
Кроме того, оккупанты травмировали двух человек в Дружковке. Враг атаковал город двумя FPV-дронами, повредив три единицы гражданского транспорта.
"На Краматорск и окрестности Россия сбросила 32 бомбы "КАБ-250" — пока известно о повреждении 18 частных домов и двух гражданских авто. Разрушениям подверглись 65 гражданских объектов, из них 45 жилых домов", — говорится в сообщении.
Оперативная ситуация от ОВА
Филашкин отметил, что в Покровском районе оккупанты повредили два административных здания и автомобиль в Доброполье, в Светлом — дом. Кроме того, в Грузском Шаховской громады разрушены четыре дома и еще семь повреждены.
В Краматорском районе враг повредил четыре дома и нежилое здание в Александровке.
"В Дружковке ранены два человека, повреждена многоэтажка. В Ильиновке поврежден дом. В Константиновке два человека погибли и трое ранены, повреждены 13 многоэтажек, десять частных домов, админздание, магазин и два газопровода", — рассказал глава ОВА.
В Северском, Бахмутский район, противник повредил три дома.
Филашкин добавил, что в целом в течение суток оккупанты 68 раз атаковали населенные пункты Донецкой области.
Повреждение пожарно-спасательной части
В ГСЧС сообщили, что оккупанты повредили пожарно-спасательную часть в Доброполье.
"Вчера вечером в результате обстрела повреждено здание подразделения ГСЧС. Личный состав не пострадал, техника — целая", — говорится в сообщении.
Известно, что взрывной волной были деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.
В ГСЧС добавили, что российская армия продолжает целенаправленно обстреливать спасателей.
Напомним, 23 августа российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в Херсонской области.
Кроме того, сегодня захватчики атаковали микроавтобус в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб 59-летний мужчина.
Читайте Новини.LIVE!