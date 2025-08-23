Российские обстрелы Донецкой области — какие последствия массированной атаки

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в течение суток массированно атаковали Донецкую область. В результате обстрелов два человека погибли, а семеро — получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и ГСЧС в Telegram в субботу, 23 августа.

Массированный обстрел Донецкой области

Полиция в течение 22 августа зафиксировала 2 086 российских ударов по линии фронта и жилому сектору. Известно, что под прицелом оккупантов находились 14 населенных пунктов.

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: Нацполиция

По Константиновке российская армия нанесла 13 ударов бомбами, дронами и артиллерией. Там погибли два человека, еще двое получили ранения.

Кроме того, оккупанты травмировали двух человек в Дружковке. Враг атаковал город двумя FPV-дронами, повредив три единицы гражданского транспорта.

Повреждена многоэтажка в результате российского обстрела. Фото: Нацполиция

"На Краматорск и окрестности Россия сбросила 32 бомбы "КАБ-250" — пока известно о повреждении 18 частных домов и двух гражданских авто. Разрушениям подверглись 65 гражданских объектов, из них 45 жилых домов", — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация от ОВА

Филашкин отметил, что в Покровском районе оккупанты повредили два административных здания и автомобиль в Доброполье, в Светлом — дом. Кроме того, в Грузском Шаховской громады разрушены четыре дома и еще семь повреждены.

Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Донецкая ОГА

В Краматорском районе враг повредил четыре дома и нежилое здание в Александровке.

Уничтожен автомобиль в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

"В Дружковке ранены два человека, повреждена многоэтажка. В Ильиновке поврежден дом. В Константиновке два человека погибли и трое ранены, повреждены 13 многоэтажек, десять частных домов, админздание, магазин и два газопровода", — рассказал глава ОВА.

Последствия российского удара по Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

В Северском, Бахмутский район, противник повредил три дома.

Филашкин добавил, что в целом в течение суток оккупанты 68 раз атаковали населенные пункты Донецкой области.

Повреждение пожарно-спасательной части

В ГСЧС сообщили, что оккупанты повредили пожарно-спасательную часть в Доброполье.

Повреждена пожарно-спасательная часть в Донецкой области. Фото: ГСЧС

"Вчера вечером в результате обстрела повреждено здание подразделения ГСЧС. Личный состав не пострадал, техника — целая", — говорится в сообщении.

Последствия удара оккупантов по пожарно-спасательной части в Доброполье. Фото: ГСЧС

Известно, что взрывной волной были деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.

Атака России на Доброполье. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что российская армия продолжает целенаправленно обстреливать спасателей.

Напомним, 23 августа российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в Херсонской области.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали микроавтобус в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб 59-летний мужчина.