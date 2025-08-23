Відео
Головна Армія Армія РФ масовано атакувала Донеччину — які наслідки

Армія РФ масовано атакувала Донеччину — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 14:02
Російські обстріли Донеччини — які наслідки масованої атаки
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: Нацполіція

Російські окупанти протягом доби масовано атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, а семеро — отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та ДСНС у Telegram у суботу, 23 серпня.

Читайте також:

Масований обстріл Донецької області

Поліція протягом 22 серпня зафіксувала 2 086 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Відомо, що під прицілом окупантів перебували 14 населених пунктів.

Обстріл Донецької області 23 серпня
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: Нацполіція

По Костянтинівці російська армія завдала 13 ударів бомбами, дронами та артилерією. Там загинули двоє осіб, ще двоє отримали поранення.

Крім того, окупанти травмували двох людей у Дружківці. Ворог атакував місто двома FPV-дронами, пошкодивши три одиниці цивільного транспорту.  

Атака Росії на Донецьку область 22 серпня
Пошкоджена багатоповерхівка внаслідок російського обстрілу. Фото: Нацполіція

"На Краматорськ і околиці Росія скинула 32 бомби "КАБ-250" — наразі відомо про пошкодження 18 приватних будинків і двох цивільних авто. Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Оперативна ситуація від ОВА

Філашкін зауважив, що у Покровському районі окупанти пошкодили дві адміністративні будівлі та автомобіль в Добропіллі, у Світлому — будинок. Крім того, у Грузькому Шахівської громади зруйновано чотири будинки та ще сім пошкоджено.

Обстріл Донеччини 22 серпня
Наслідки атаки РФ на Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

У Краматорському районі ворог пошкодив чотири будинки та нежитлову будівлю в Олександрівці. 

Наслідки російського обстрілу Донецької області
Знищений автомобіль на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

"У Дружківці поранено дві людини, пошкоджено багатоповерхівку. В Іллінівці пошкоджено будинок. У Костянтинівці дві людини загинули і троє поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, десять приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю і два газогони", — розповів очільник ОВА.

Руйнування на Донеччині внаслідок російського обстрілу
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

У Сіверському, Бахмутський район, противник пошкодив три будинки.

Філашкін додав, що загалом протягом доби окупанти 68 разів атакували населені пункти Донецької області.

Пошкодження пожежно-рятувальної частини

У ДСНС повідомили, що окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі.

Обстріл пожежно-рятувальної частини у Добропіллі
Пошкоджена пожежно-рятувальна частина в Донецькій області. Фото: ДСНС

"Учора ввечері внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. Особовий склад не постраждав, техніка — ціла", — йдеться у повідомленні.

Російська атака на Добропілля
Наслідки удару окупантів по пожежно-рятувальній частині в Добропіллі. Фото: ДСНС

Відомо, що вибуховою хвилею було деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю.

Наслідки російського удару по рятувальниках на Донеччині
Атака Росії на Добропілля. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот
Допис Філашкіна. Фото: скриншот
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти скинули вибухівку з дрона на дитину в Херсонській області.

Крім того, сьогодні загарбники атакували мікроавтобус в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік.

війна ДСНС Україна Донецька область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
