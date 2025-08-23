Російські обстріли Донеччини — які наслідки масованої атаки

Армія РФ масовано атакувала Донеччину — які наслідки
Російські окупанти протягом доби масовано атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, а семеро — отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Про це повідомляють пресслужба Нацполіції, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та ДСНС у Telegram у суботу, 23 серпня.
Масований обстріл Донецької області
Поліція протягом 22 серпня зафіксувала 2 086 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Відомо, що під прицілом окупантів перебували 14 населених пунктів.
По Костянтинівці російська армія завдала 13 ударів бомбами, дронами та артилерією. Там загинули двоє осіб, ще двоє отримали поранення.
Крім того, окупанти травмували двох людей у Дружківці. Ворог атакував місто двома FPV-дронами, пошкодивши три одиниці цивільного транспорту.
"На Краматорськ і околиці Росія скинула 32 бомби "КАБ-250" — наразі відомо про пошкодження 18 приватних будинків і двох цивільних авто. Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Оперативна ситуація від ОВА
Філашкін зауважив, що у Покровському районі окупанти пошкодили дві адміністративні будівлі та автомобіль в Добропіллі, у Світлому — будинок. Крім того, у Грузькому Шахівської громади зруйновано чотири будинки та ще сім пошкоджено.
У Краматорському районі ворог пошкодив чотири будинки та нежитлову будівлю в Олександрівці.
"У Дружківці поранено дві людини, пошкоджено багатоповерхівку. В Іллінівці пошкоджено будинок. У Костянтинівці дві людини загинули і троє поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, десять приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю і два газогони", — розповів очільник ОВА.
У Сіверському, Бахмутський район, противник пошкодив три будинки.
Філашкін додав, що загалом протягом доби окупанти 68 разів атакували населені пункти Донецької області.
Пошкодження пожежно-рятувальної частини
У ДСНС повідомили, що окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину в Добропіллі.
"Учора ввечері внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. Особовий склад не постраждав, техніка — ціла", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що вибуховою хвилею було деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю.
У ДСНС додали, що російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників.
Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти скинули вибухівку з дрона на дитину в Херсонській області.
Крім того, сьогодні загарбники атакували мікроавтобус в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік.
Читайте Новини.LIVE!