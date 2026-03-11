Війна в Україні — де наступала РФ і що відомо про втрати 11 березня

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За підсумками минулої доби, на фронті сталося 137 бойових зіткнень. Найбільше боїв фіксували на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, тоді як Сили оборони продовжували завдавати ударів по пунктах управління, складах і районах зосередження ворога.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Скільки обстрілів здійснила армія РФ за добу

Російська армія за добу здійснила 85 авіаційних ударів і скинула 262 керовані авіабомби. Крім цього, окупанти застосували 9378 дронів-камікадзе та провели 3817 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 96 були ударами з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари противник завдавав, зокрема, по районах населених пунктів Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка і Чорненкове на Дніпропетровщині, а також Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка у Запорізькій області та Козацьке на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу вразили 10 районів зосередження особового складу і техніки противника. Також під удар потрапили п'ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи та ще один важливий об'єкт ворога.

Як змінився фронт за добу

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська за добу 127 разів обстрілювали позиції українських підрозділів і населені пункти. Три з цих ударів були нанесені з РСЗВ. Крім того, на цій ділянці фронту противник завдав трьох авіаударів, використавши 11 керованих авіабомб.

Південно-Слобожанський напрямок 11 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ двічі намагалася прорвати українську оборону біля Зибиного та Вовчанська. На Куп'янському напрямку зафіксували чотири атаки поблизу Петропавлівки та Новоплатонівки.

Куп'янський напрямок фронтк 11 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Ще чотири спроби штурму російські підрозділи здійснили на Лиманському напрямку — у районах Дробишевого та Ставків, де намагалися вклинитися в українську оборону. На Слов'янському напрямку українські військові за добу зупинили 10 спроб просування противника в районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазеного.

Слов'янський напрямок фронту 11 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку штурмових дій протягом доби не фіксували. Водночас на Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 20 атак. Бої точилися поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки.

Костянтинівський напрямок фронту 11 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 штурм. Противник намагався наступати в районах Нового Донбасу, Родинського, Мирнограда, Шевченка, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки та Новопідгородного.

Покровський напрямок фронту 11 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у районах Тернового та Новогригорівки. Така ж кількість боїв не спостерігалася на Гуляйпільському відтинку: там ситуація була значно напруженішою — за добу російські війська провели 21 атаку. Бої точилися в районах Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного, Гіркого, Святопетрівки та Староукраїнки.

Гуляйпільський напрямок 11 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку армія РФ двічі намагалася покращити своє становище поблизу Щербаків і Павлівки. На Придніпровському напрямку російські підрозділи атакували в районі острова Великий Вільховий. Ознак формування наступальних угруповань противника на Волинському та Поліському напрямках українське командування не виявило.

Яких втрат зазнала армія РФ за добу

За підсумками доби втрати російської армії склали 990 військових. Також, за даними української сторони, противник втратив п'ять танків, три бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2157 безпілотних літальних апаратів, 281 одиницю автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

