Война в Украине — где наступала РФ и что известно о потерях 11 марта

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская армия продолжила массированные удары по позициям украинских войск и населенным пунктам, применив авиацию, управляемые авиабомбы, дроны-камикадзе и реактивную артиллерию. В ответ украинские подразделения нанесли удары по десяти районам скопления живой силы и техники противника, а также по ряду его командных и огневых целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Сколько обстрелов осуществила армия РФ за сутки

Российская армия за сутки осуществила 85 авиационных ударов и сбросила 262 управляемые авиабомбы. Кроме этого, оккупанты применили 9378 дронов-камикадзе и провели 3817 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 96 были ударами из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары противник наносил, в частности, по районам населенных пунктов Ивановка, Покровское, Просяная, Александровка и Черненково на Днепропетровщине, а также Воздвижовка, Новоселовка, Волшебное, Долинка, Щербаки, Голубое, Веселянка в Запорожской области и Казацкое на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники противника. Также под удар попали пять пунктов управления, один склад, две артиллерийские системы и еще один важный объект врага.

Как изменился фронт за сутки

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска за сутки 127 раз обстреливали позиции украинских подразделений и населенные пункты. Три из этих ударов были нанесены из РСЗО. Кроме того, на этом участке фронта противник нанес три авиаудара, использовав 11 управляемых авиабомб.

Южно-Слобожанское направление 11 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении армия РФ дважды пыталась прорвать украинскую оборону возле Зыбино и Волчанска. На Купянском направлении зафиксировали четыре атаки вблизи Петропавловки и Новоплатоновки.

Купянское направление фронтк 11 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Еще четыре попытки штурма российские подразделения совершили на Лиманском направлении - в районах Дробышево и Ставки, где пытались вклиниться в украинскую оборону. На Славянском направлении украинские военные за сутки остановили 10 попыток продвижения противника в районах Закитного, Рай-Александровки, Дроновки, Платоновки, Резниковки, Ямполя и Пазеного.

Славянское направление фронта 11 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении штурмовых действий в течение суток не фиксировали. В то же время на Константиновском направлении российские войска совершили 20 атак. Бои шли вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Русиного Яра и Степановки.

Константиновское направление фронта 11 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские защитники остановили 21 штурм. Противник пытался наступать в районах Нового Донбасса, Родинского, Мирнограда, Шевченко, Гришино, Удачного, Новониколаевки, Новопавловки и Новоподгородного.

Покровское направление фронта 11 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении враг трижды атаковал в районах Тернового и Новогригорьевки. Такое же количество боев не наблюдалось на Гуляйпольском отрезке: там ситуация была значительно более напряженной - за сутки российские войска провели 21 атаку. Бои шли в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного, Горького, Святопетровки и Староукраинки.

Гуляйпольское направление 11 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении армия РФ дважды пыталась улучшить свое положение вблизи Щербаков и Павловки. На Приднепровском направлении российские подразделения атаковали в районе острова Большой Ольховой. Признаков формирования наступательных группировок противника на Волынском и Полесском направлениях украинское командование не обнаружило.

Какие потери понесла армия РФ за сутки

По итогам суток потери российской армии составили 990 военных. Также, по данным украинской стороны, противник потерял пять танков, три боевые бронированные машины, 61 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 2157 беспилотных летательных аппаратов, 281 единицу автомобильной техники и одну единицу специальной техники.

