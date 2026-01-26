Французькі дрони Rodeur 330 — Україна отримала зброю на 500 км

Ударний дрон Rodeur 330. Фото: EOS Technologie

Збройні сили України отримали новітні безпілотники Rodeur 330 від французької компанії EOS Technologie. Ці апарати здатні долати відстань до 500 кілометрів і вражати цілі глибоко в тилу ворога.

Про передачу техніки повідомляє телеканал France24 з посиланням на офіційну заяву виробника.

Розвідка та удар — на що здатні нові французькі безпілотники

Дрон Rodeur 330. Фото: EOS Technologie

Дрон Rodeur 330 — це універсальна машина. Безпілотник може перебувати в повітрі протягом п’яти годин, долати дальність у 500 кілометрів та розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину. Максимальна висота польоту сягає 5000 метрів. Це дозволяє ефективно оминати засоби радіоелектронної боротьби.

Французька розробка працює у двох режимах. Апарат виконує розвідувальні місії або атакує цілі як дрон-камікадзе. Зараз українські військові вже мають кілька одиниць такої техніки. Для західних зброярів це унікальний шанс випробувати власні технології в умовах реальної великої війни.

Раніше, у червні 2025 року, ЗСУ вже отримали от EOS Technologie іншу новинку від цього виробника. Йдеться про баражуючий боєприпас MV-25 OSKA.

Такі постачання суттєво розширюють можливості української авіації. Оскільки дальність дрона сягає 500 кілометрів, то це відкриває нові цілі для ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів окупантів РФ. Під ураження потрапили паливна інфраструктура, засоби ППО та місця скупчення живої сили ворога.

А СБУ завдала потужного удару по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ.