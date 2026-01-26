Видео
Главная Армия И разведает и уничтожит — ВСУ получили особые дроны из Франции

И разведает и уничтожит — ВСУ получили особые дроны из Франции

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 02:14
Французские дроны Rodeur 330 — Украина получила оружие на 500 км
Ударный дрон Rodeur 330. Фото: EOS Technologie

Вооруженные силы Украины получили новейшие беспилотники Rodeur 330 от французской компании EOS Technologie. Эти аппараты способны преодолевать расстояние до 500 километров и поражать цели глубоко в тылу врага.

О передаче техники сообщает телеканал France24 со ссылкой на официальное заявление производителя.

Разведка и удар - на что способны новые французские беспилотники

І розвідає і знищить - ЗСУ отримали унікальні дрони з Франції - фото 1
Дрон Rodeur 330. Фото: EOS Technologie

Дрон Rodeur 330 — это универсальная машина. Беспилотник может находиться в воздухе в течение пяти часов, преодолевать дальность в 500 километров и развивать скорость до 120 километров в час. Максимальная высота полета достигает 5000 метров. Это позволяет эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Французская разработка работает в двух режимах. Аппарат выполняет разведывательные миссии или атакует цели как дрон-камикадзе. Сейчас украинские военные уже имеют несколько единиц такой техники. Для западных оружейников это уникальный шанс испытать собственные технологии в условиях реальной большой войны.

Ранее, в июне 2025 года, ВСУ уже получили от EOS Technologie другую новинку от этого производителя. Речь идет о барражирующем боеприпасе MV-25 OSKA. 

Такие поставки существенно расширяют возможности украинской авиации. Поскольку дальность дрона достигает 500 километров, то это открывает новые цели для ВСУ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов РФ. Под поражение попали топливная инфраструктура, средства ПВО и места скопления живой силы врага.

А СБУ нанесла мощный удар по нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ.

Франция ВСУ дроны БпЛА дальнобойное оружие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
