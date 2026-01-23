Відео
Україна
Армія ЗСУ знищили низку ключових об'єктів Росії — масштабні збитки

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 16:41
ЗСУ завдали ударів по важливим об'єктам в РФ — що відомо
Пожежа внаслідок атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів противника. Під ураження потрапили паливна інфраструктура, засоби протиповітряної оборони та місця зосередження живої сили ворога.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ в п'ятницю, 23 січня.

Читайте також:

ЗСУ завдали ударів по ворогу в тилу РФ і на ТОТ

У Пензенській області РФ уражено нафтобазу "Пензанефтепродукт", яка була задіяна в забезпеченні російської армії. На об'єкті спалахнула пожежа, масштаби завданих збитків наразі встановлюються.

Крім того, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у районі населеного пункту Фрунзе. Знищення або пошкодження цього об'єкта суттєво послаблює можливості противника з повітряної розвідки та контролю повітряного простору.

Також на тимчасово окупованих територіях Донецької області та в Бєлгородській області РФ були уражені місця зосередження живої сили противника. Інформація щодо втрат особового складу ворога уточнюється.

Нагадаємо, СБУ завдала удару по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ.

А також стало відомо, скільки установок ППО РФ було знищено впродовж 2025 року.

росія ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні ТОТ нафтобаза
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
