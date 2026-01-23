ВСУ нанесли удары по важным объектам в РФ - что известно

Пожар в результате атаки. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника. Под поражение попали топливная инфраструктура, средства противовоздушной обороны и места сосредоточения живой силы врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 23 января.

Реклама

Читайте также:

ВСУ нанесли удары по врагу в тылу РФ и на ВОТ

В Пензенской области РФ поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт", которая была задействована в обеспечении российской армии. На объекте вспыхнул пожар, масштабы нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются.

Кроме того, подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в районе населенного пункта Фрунзе. Уничтожение или повреждение этого объекта существенно ослабляет возможности противника по воздушной разведке и контролю воздушного пространства.

Также на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Белгородской области РФ были поражены места сосредоточения живой силы противника. Информация о потерях личного состава врага уточняется.

Напомним, СБУ нанесла удар по нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ.

А также стало известно, сколько установок ПВО РФ было уничтожено в течение 2025 года.