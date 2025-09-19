Відео
Головна Армія ЗСУ зупинили 87 штурмів на Покровському напрямку — Генштаб

ЗСУ зупинили 87 штурмів на Покровському напрямку — Генштаб

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:59
За добу відбито понад 220 атак ворога — Генштаб
Олександр Сирський у Генштабі ЗСУ. Фото: Сирський/Facebook

В Україні минула доба відзначилася високою інтенсивністю бойових дій — Генштабом ЗСУ зафіксовано 223 зіткнення із загарбниками. Росіяни масовано застосовували авіацію, дрони-камікадзе та артилерію, проте на більшості напрямків їхні спроби прориву зазнали поразки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Ситуація на фронті

Протягом доби противник здійснив 71 авіаційний удар і застосував 131 керовану бомбу, а також випустив 4672 дрони-камікадзе й провів понад 5000 артобстрілів, серед них 93 із РСЗВ. Сили оборони у відповідь уразили командний пункт, склад боєприпасів та два райони зосередження живої сили й техніки ворога. Загальні втрати росіян за день склали 1150 осіб, а також десятки одиниць техніки та артсистем.

Напрямки бойового зіткнення

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом доби відбулося 12 бойових зіткнень. Окупанти завдали 12 авіаударів, скинувши 31 керовану авіабомбу, а також здійснили 152 обстріли українських позицій і населених пунктів, у тому числі шість із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 15 разів штурмували позиції оборонців у районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

Возможно, это изображение карта и текст
Південно-Слобожанському напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку протягом доби відбулося вісім атак. Українські воїни відбили штурмові дії загарбників поблизу Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

Возможно, это изображение карта и текст
На Куп’янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог здійснив 16 атак, намагаючись просунутися в районі населеного пункту Колодязі, а також у напрямку Шийківки, Новоселівки, Шандриголового, Дерилового, Ставків та Зарічного.

Возможно, это изображение карта и текст
На Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Серебрянки, Григорівки, а також у бік Ямполя, Дронівки та Виїмки.

Возможно, это изображение карта и текст
На Сіверському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися в районах Часового Яру, Ступочок, Олександро-Шультиного та Білої Гори.

Возможно, это изображение карта и текст
На Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку противник 17 разів атакував у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка, а також у бік Плещіївки, Русиного Яру та Миколайпілля.

Возможно, это изображение ‎карта и ‎текст
На Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій ворога. Бої точилися біля Шахового, Володимирівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Дачного, а також у напрямках Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки та Філії. Тут українські підрозділи завдають агресору значних втрат, активними діями позбавляючи його можливості реалізувати завдання наступальної операції.

Возможно, это изображение карта и текст
На Покровському напрямку.  Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник 27 разів атакував у районах Січневого, Воскресенки, Піддубного, Маліївки, Комишувахи, Тернового, Новоіванівки, Ольгівки, а також у бік Філії, Іванівки, Іскри та Березового.

Возможно, это изображение карта и текст
На Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

Возможно, это графический образ (карта и текст)
На Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів намагалися наступати поблизу Кам’янського та у напрямку Новоандріївки.

Возможно, это изображение карта и текст
На Оріхівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався наблизитися до позицій оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Возможно, это изображение карта и текст
На Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не зафіксовано.

Сили оборони завдають окупантам значних втрат у живій силі й техніці та системно підривають наступальний потенціал противника у тилу. За минулу добу ліквідовано 1150 російських військових. Також знищено одну бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 211 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, що 8 вересня на території тимчасово окупованої Донеччини було завдано удару по російських силах. 

Раніше ми також інформували, що за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з посад було звільнено двох командувачів корпусів Сил оборони

ЗСУ Генштаб ЗСУ Сирський фронт ситуація на фронті
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
