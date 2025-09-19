За сутки отражено более 220 атак врага - Генштаб

Александр Сырский в Генштабе ВСУ. Фото: Сырский/Facebook

В Украине прошедшие сутки отметились высокой интенсивностью боевых действий — Генштабом ВСУ зафиксировано 223 столкновения с захватчиками. Россияне массированно применяли авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию, однако на большинстве направлений их попытки прорыва потерпели поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте

В течение суток противник совершил 71 авиационный удар и применил 131 управляемую бомбу, а также выпустил 4672 дрона-камикадзе и провел более 5000 артобстрелов, среди них 93 из РСЗО. Силы обороны в ответ поразили командный пункт, склад боеприпасов и два района сосредоточения живой силы и техники врага. Общие потери россиян за день составили 1150 человек, а также десятки единиц техники и артсистем.

Направления боевого столкновения

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение суток произошло 12 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 12 авиаударов, сбросив 31 управляемую авиабомбу, а также совершили 152 обстрела украинских позиций и населенных пунктов, в том числе шесть из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска 15 раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении в течение суток произошло восемь атак. Украинские воины отбили штурмовые действия захватчиков вблизи Купянска, Новоосиново, Кондрашовки и в направлении Боровой.

На Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг совершил 16 атак, пытаясь продвинуться в районе населенного пункта Колодязи, а также в направлении Шийковки, Новоселовки, Шандриголово, Дерилово, Ставков и Заречного.

На Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Серебрянки, Григорьевки, а также в сторону Ямполя, Дроновки и Выемки.

На Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения. Враг пытался продвинуться в районах Часового Яра, Ступочек, Александро-Шультино и Белой Горы.

На Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении противник 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка, а также в сторону Плещеевки, Русиного Яра и Миколайполья.

На Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий врага. Бои шли возле Шахтного, Владимировки, Нового Шахтного, Новоэкономичного, Лисовки, Зверевого, Котлиного, Удачного, Орехового, Дачного, а также в направлениях Свободного, Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки и Филиала. Здесь украинские подразделения наносят агрессору значительные потери, активными действиями лишая его возможности реализовать задачи наступательной операции.

На Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник 27 раз атаковал в районах Январского, Воскресенки, Поддубного, Малиевки, Камышевахи, Тернового, Новоивановки, Ольговки, а также в сторону Филии, Ивановки, Искры и Березового.

На Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении захватчики пять раз пытались наступать вблизи Каменского и в направлении Новоандреевки.

На Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к позициям защитников в направлении Антоновского моста.

На Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано.

Силы обороны наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике и системно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. За минувшие сутки ликвидировано 1150 российских военных. Также уничтожено одну боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 211 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и три единицы специальной техники.

