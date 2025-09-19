Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ остановили 87 штурмов на Покровском направлении — Генштаб

ВСУ остановили 87 штурмов на Покровском направлении — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 09:59
За сутки отражено более 220 атак врага - Генштаб
Александр Сырский в Генштабе ВСУ. Фото: Сырский/Facebook

В Украине прошедшие сутки отметились высокой интенсивностью боевых действий — Генштабом ВСУ зафиксировано 223 столкновения с захватчиками. Россияне массированно применяли авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию, однако на большинстве направлений их попытки прорыва потерпели поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на фронте

В течение суток противник совершил 71 авиационный удар и применил 131 управляемую бомбу, а также выпустил 4672 дрона-камикадзе и провел более 5000 артобстрелов, среди них 93 из РСЗО. Силы обороны в ответ поразили командный пункт, склад боеприпасов и два района сосредоточения живой силы и техники врага. Общие потери россиян за день составили 1150 человек, а также десятки единиц техники и артсистем.

Направления боевого столкновения

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение суток произошло 12 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 12 авиаударов, сбросив 31 управляемую авиабомбу, а также совершили 152 обстрела украинских позиций и населенных пунктов, в том числе шесть из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска 15 раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.

Возможно, это изображение карта и текст
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении в течение суток произошло восемь атак. Украинские воины отбили штурмовые действия захватчиков вблизи Купянска, Новоосиново, Кондрашовки и в направлении Боровой.

Возможно, это изображение карта и текст
На Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг совершил 16 атак, пытаясь продвинуться в районе населенного пункта Колодязи, а также в направлении Шийковки, Новоселовки, Шандриголово, Дерилово, Ставков и Заречного.

Возможно, это изображение карта и текст
На Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Серебрянки, Григорьевки, а также в сторону Ямполя, Дроновки и Выемки.

Возможно, это изображение карта и текст
На Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения. Враг пытался продвинуться в районах Часового Яра, Ступочек, Александро-Шультино и Белой Горы.

Возможно, это изображение карта и текст
На Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении противник 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка, а также в сторону Плещеевки, Русиного Яра и Миколайполья.

Возможно, это изображение ‎карта и ‎текст
На Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий врага. Бои шли возле Шахтного, Владимировки, Нового Шахтного, Новоэкономичного, Лисовки, Зверевого, Котлиного, Удачного, Орехового, Дачного, а также в направлениях Свободного, Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки и Филиала. Здесь украинские подразделения наносят агрессору значительные потери, активными действиями лишая его возможности реализовать задачи наступательной операции.

Возможно, это изображение карта и текст
На Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник 27 раз атаковал в районах Январского, Воскресенки, Поддубного, Малиевки, Камышевахи, Тернового, Новоивановки, Ольговки, а также в сторону Филии, Ивановки, Искры и Березового.

Возможно, это изображение карта и текст
На Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

Возможно, это графический образ (карта и текст)
На Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении захватчики пять раз пытались наступать вблизи Каменского и в направлении Новоандреевки.

Возможно, это изображение карта и текст
На Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к позициям защитников в направлении Антоновского моста.

Возможно, это изображение карта и текст
На Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано.

Силы обороны наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике и системно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. За минувшие сутки ликвидировано 1150 российских военных. Также уничтожено одну боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 211 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и три единицы специальной техники.

Напомним, что 8 сентября на территории временно оккупированной Донецкой области был нанесен удар по российским силам.

Ранее мы также информировали, что по решению Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского с должностей были уволены два командующих корпусов Сил обороны.

ВСУ Генштаб ВСУ Сирский фронт ситуация на фронте
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации