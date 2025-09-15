Звільнення командувачів корпусів Сил оборони - деталі Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

У Генштабі підтвердили, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про звільнення з посад двох командувачів корпусів Сил оборони. Це пов'язано із неефективною роботою керівництва.

Про це повідомляє видання Суспільне.

Що відомо про звільнення командувачів корпусів Сил оборони

Мова йде про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу — Максима Кітугіна.

"Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", — зазначили у Генштабі.

Зазначається, що ці офіцери продовжать службу на інших посадах.

