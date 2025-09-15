Відео
Генштаб підтвердив звільнення командувачів корпусів Сил оборони

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 22:33
Звільнення командувачів корпусів Сил оборони - деталі Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

У Генштабі підтвердили, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про звільнення з посад двох командувачів корпусів Сил оборони. Це пов'язано із неефективною роботою керівництва.

Про це повідомляє видання Суспільне.

Читайте також:

Що відомо про звільнення командувачів корпусів Сил оборони

Мова йде про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу — Максима Кітугіна.

"Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", — зазначили у Генштабі.

Зазначається, що ці офіцери продовжать службу на інших посадах.

Раніше стало відомо, що, якщо військовослужбовець підписав контракт із ЗСУ після початку повномасштабної війни, він може звільнитися після завершення контракту. Юристи пояснили, чи підпадає такий громадянин надалі під мобілізацію.

ЗСУ звільнення Генштаб ЗСУ Олександр Сирський Сили оборони України
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
