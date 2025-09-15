Відео
Головна Армія Сирський звільнив двох командувачів корпусів — деталі від ЗМІ

Сирський звільнив двох командувачів корпусів — деталі від ЗМІ

Дата публікації: 15 вересня 2025 16:52
Звільнення командувачів двох корпусів — деталі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів. Йдеться про очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна. 

Про це повідомляє Українська Правда з посилання на джерело у Силах оборони. 

Читайте також:

Звільнення двох командувачів корпусів

Зазначається, що рішення головнокомандувач ухвалив приблизно тиждень-два тому через втрати позицій у зоні відповідальності корпусів.

"17-й корпус стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні. 20-й корпус розташувався на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину", — пише УП. 

Також видання зазначає, що це перші кадрові зміщення від моменту переходу Сил оборони на корпусну систему управління. 

Нагадаємо, 15 вересня в "Азові" заявили про звільнення села на Донеччині. Українські військові роблять все, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.

Також ми повідомляли, що ЗСУ зачистили село Удачне у Донецькій області від росіян. Бійці встановили в населеному пункті український прапор.

військові звільнення кадрові зміни війна в Україні Олександр Сирський
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
