Увольнение командующих двух корпусов — детали

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский снял с должностей командующих двух корпусов. Речь идет о главе 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса Максима Китугина.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на источник в Силах обороны.

Увольнение двух командующих корпусов

Отмечается, что решение главнокомандующий принял примерно неделю-две назад из-за потери позиций в зоне ответственности корпусов.

"17-й корпус стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни. 20-й корпус расположился на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину", — пишет УП.

Также издание отмечает, что это первые кадровые смещения с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления.

Напомним, 15 сентября в "Азове" заявили об освобождении села в Донецкой области. Украинские военные делают все, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны.

Также мы сообщали, что ВСУ зачистили село Удачное в Донецкой области от россиян. Бойцы установили в населенном пункте украинский флаг.