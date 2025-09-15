Видео
Главная Армия Генштаб подтвердил увольнение командующих корпусов Сил обороны

Генштаб подтвердил увольнение командующих корпусов Сил обороны

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 22:33
Увольнение командующих корпусов Сил обороны - детали Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

В Генштабе подтвердили, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение об увольнении с должностей двух командующих корпусов Сил обороны. Это связано с неэффективной работой руководства.

Об этом сообщает издание Суспільне.

Читайте также:

Что известно об увольнении командующих корпусов Сил обороны

Речь идет о командире 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса — Максима Китугина.

"Такие кадровые решения Главнокомандующего связаны с упущениями двух командиров в управлении войсками. Последствиями неэффективного руководства в полосах ответственности стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях", — отметили в Генштабе.

Отмечается, что эти офицеры продолжат службу на других должностях.

До этого в СМИ писали, что Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский снял с должностей командующих двух корпусов. Речь идет о главе 17-го корпуса Владимире Силенко и 20-го корпуса Максиме Китугине.

Ранее стало известно, что, если военнослужащий подписал контракт с ВСУ после начала полномасштабной войны, он может уволиться после завершения контракта. Юристы объяснили, подпадает ли такой гражданин в дальнейшем под мобилизацию.

ВСУ увольнение Генштаб ВСУ Александр Сырский Силы обороны Украины
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
