Увольнение командующих корпусов Сил обороны - детали Генштаба

Генштаб подтвердил увольнение командующих корпусов Сил обороны
В Генштабе подтвердили, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение об увольнении с должностей двух командующих корпусов Сил обороны. Это связано с неэффективной работой руководства.
Об этом сообщает издание Суспільне.
Что известно об увольнении командующих корпусов Сил обороны
Речь идет о командире 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса — Максима Китугина.
"Такие кадровые решения Главнокомандующего связаны с упущениями двух командиров в управлении войсками. Последствиями неэффективного руководства в полосах ответственности стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях", — отметили в Генштабе.
Отмечается, что эти офицеры продолжат службу на других должностях.
