Увольнение командующих корпусов Сил обороны - детали Генштаба

В Генштабе подтвердили, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение об увольнении с должностей двух командующих корпусов Сил обороны. Это связано с неэффективной работой руководства.

Об этом сообщает издание Суспільне.

Что известно об увольнении командующих корпусов Сил обороны

Речь идет о командире 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса — Максима Китугина.

"Такие кадровые решения Главнокомандующего связаны с упущениями двух командиров в управлении войсками. Последствиями неэффективного руководства в полосах ответственности стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях", — отметили в Генштабе.

Отмечается, что эти офицеры продолжат службу на других должностях.

