Прикордонники знищили прапор РФ, який ворог встановив на Чернігівщині - відео

ЗСУ знищили прапор РФ, який ворог встановив на Чернігівщині
Бійці ЗСУ знищили російський прапор на кордоні з Чернігівщиною. До цього його встановили окупанти в районі пункту пропуску "Грем'яч".
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у п'ятницю, 4 липня.
Що відомо про знищення російського прапора
"Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні РФ та України в Чернігівській області", — ідеться у повідомленні.
У Генштабі додають, що окупанти іноді вдаються до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою.
Та чергова провокація росіян зазнала невдачі — українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних сил України зі складу 15-го армійського корпусу знищили російський триколор.
У Генштабі додали, що сліди перебування російських військ у Чернігівській області повністю усунено.
Нагадаємо, що прикордонники Державної прикордонної служби України завдали точного удару по ворожій техніці в районі Харківської області. Внаслідок цього знищено російські штурмові групи та "броня".
А на Курщині прикордонники дронами атакували російські війська. В результаті обстрілу ліквідовано щонайменше 10 окупантів.
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