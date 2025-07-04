Прикордонники знищили прапор РФ, який ворог встановив на Чернігівщині - відео

Знищення російського прапору. Фото: кадр з відео

Бійці ЗСУ знищили російський прапор на кордоні з Чернігівщиною. До цього його встановили окупанти в районі пункту пропуску "Грем'яч".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у п'ятницю, 4 липня.

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"Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні РФ та України в Чернігівській області", — ідеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що окупанти іноді вдаються до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою.

Та чергова провокація росіян зазнала невдачі — українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних сил України зі складу 15-го армійського корпусу знищили російський триколор.

У Генштабі додали, що сліди перебування російських військ у Чернігівській області повністю усунено.

Нагадаємо, що прикордонники Державної прикордонної служби України завдали точного удару по ворожій техніці в районі Харківської області. Внаслідок цього знищено російські штурмові групи та "броня".

А на Курщині прикордонники дронами атакували російські війська. В результаті обстрілу ліквідовано щонайменше 10 окупантів.