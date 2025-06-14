На Курщині прикордонники атакували росіян — що уразили

На Курщині прикордонники дронами уразили укриття росіян — відео
У Курській області прикордонники безпілотниками атакували російські війська. В результаті обстрілу ліквідовано щонайменше 10 окупантів.
Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби у Telegram.
Прикордонники атакували росіян на Курщині — деталі
Отже, нещодавно дрони прикордонників РУБпАК "Прайм" налетіли на російських окупантів на Курському напрямку.
В результаті атаки ліквідовано щонайменше 10 окупантів, уражено 15 ворожих укриттів, артилерійські позиції, стартову точку БпЛА, телекомунікаційну вежу, склад БК та автомобіль.
Зазначимо, що у ніч на 14 червня безпілотники атакували територію Росії — дрони уразили підприємство "Невинномиський Азот".
Крім того, на Запорізькому напрямку винищувач Повітряних сил ЗСУ атакував російський пункт управління операторів БпЛА.
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