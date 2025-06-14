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Головна Армія На Курщині прикордонники дронами уразили укриття росіян — відео

На Курщині прикордонники дронами уразили укриття росіян — відео

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Дата публікації: 14 червня 2025 11:47
На Курщині прикордонники атакували росіян — що уразили
Наслідки атаки прикордонників на російські укриття на Курщині. Фото: скриншот з відео
Ключові моменти Прикордонники атакували росіян на Курщині — деталі

У Курській області прикордонники безпілотниками атакували російські війська. В результаті обстрілу ліквідовано щонайменше 10 окупантів.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби у Telegram.

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Прикордонники атакували росіян на Курщині — деталі

Отже, нещодавно дрони прикордонників РУБпАК "Прайм" налетіли на російських окупантів на Курському напрямку.

В результаті атаки ліквідовано щонайменше 10 окупантів, уражено 15 ворожих укриттів, артилерійські позиції, стартову точку БпЛА, телекомунікаційну вежу, склад БК та автомобіль.

Атака на РФ Курщина
Скриншот повідомлення ДПСУ/Telegram

Зазначимо, що у ніч на 14 червня безпілотники атакували територію Росії — дрони уразили підприємство "Невинномиський Азот".

Крім того, на Запорізькому напрямку винищувач Повітряних сил ЗСУ атакував російський пункт управління операторів БпЛА.

росіяни прикордонники війна в Україні Курська область
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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