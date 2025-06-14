На Курщине пограничники атаковали россиян - что поразили

На Курщине пограничники дронами поразили укрытие россиян — видео
В Курской области пограничники беспилотниками атаковали российские войска. В результате обстрела ликвидировано по меньшей мере 10 оккупантов.
Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram.
Пограничники атаковали россиян на Курщине — детали
Так, недавно дроны пограничников РУБпАК "Прайм" налетели на российских оккупантов на Курском направлении.
В результате атаки ликвидировано не менее 10 оккупантов, поражено 15 вражеских укрытий, артиллерийские позиции, стартовую точку БпЛА, телекоммуникационную башню, склад БК и автомобиль.
Отметим, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России — дроны поразили предприятие "Невинномысский Азот".
Кроме того, на Запорожском направлении истребитель Воздушных сил ВСУ атаковал российский пункт управления операторов БпЛА.
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