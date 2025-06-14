Винищувач ЗСУ уразив російський пункт управління БпЛА

Наслідки атака ПС ЗСУ на пункт управління операторів БпЛА РФ. Фото: скриншот з відео

На Запорізькому напрямку винищувач Повітряних сил ЗСУ атакував російський пункт управління операторів БпЛА. В результаті удару було знищено склад боєприпасів ворога.

Відповідний відеоролик Повітряні сили ЗСУ оприлюднили у Telegram.

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У Повітряних силах ЗСУ показали, як на Запорізькому напрямку винищувач МіГ-29 української авіації завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА росіян.

На відео видно, як друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

"Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні "аргументи", — написали у ПС.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові уразили важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ — технопарк "Резоніт".

Крім того, агенти партизанського руху "Атеш" знищили російську вантажівку.