Винищувач ЗСУ уразив російський пункт управління БпЛА

У ПС показали, як винищувач атакує пункт операторів БпЛА РФ
На Запорізькому напрямку винищувач Повітряних сил ЗСУ атакував російський пункт управління операторів БпЛА. В результаті удару було знищено склад боєприпасів ворога.
Відповідний відеоролик Повітряні сили ЗСУ оприлюднили у Telegram.
ПС ЗСУ атакували пункт управління операторів БпЛА РФ — відео
У Повітряних силах ЗСУ показали, як на Запорізькому напрямку винищувач МіГ-29 української авіації завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА росіян.
На відео видно, як друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.
"Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні "аргументи", — написали у ПС.
Нагадаємо, що нещодавно українські військові уразили важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ — технопарк "Резоніт".
Крім того, агенти партизанського руху "Атеш" знищили російську вантажівку.
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